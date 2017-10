Wie kinderporno googelt krijgt binnenkort waarschuwing

Dat zei Welzijnsminister Jo Vandeurzen dinsdag in het Vlaams parlement na een vraag van Freya Van den Bossche (sp.a).

'Stop it now', de Vlaamse hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens, is een succes. Sinds de opstart in mei werd de hulplijn al 127 keer gecontacteerd, via mail of telefoon. Het gaat vooral om mensen die zelf worstelen met hun seksuele gevoelens voor minderjarigen, maar ook om personen uit hun omgeving. Sinds de bekendmaking van die resultaten, zo'n twee weken geleden, werd opnieuw een piek in het aantal oproepen gemeten.

Vandeurzen wil daarom nog een stap verder gaan. 'We hebben een afspraak met Google gemaakt', zei de minister dinsdag. 'Als er iemand een zoekterm gerelateerd aan misbruik ingeeft, zal er bovenaan het scherm een waarschuwing verschijnen dat er volgens Google gezocht wordt naar kinderporno.

Daarbij zal het campagnebeeld van 'Stop it now' te zien zijn en een link naar de website.' Ook wie via peer-to-peer-netwerken zoekt naar kinderporno krijgt een verwijzing naar 'Stop it now'.

Wie verdachte zoektermen ingeeft ziet een waarschuwingspagina waarop wordt aangegeven dat de politie weet dat er op zoek werd gegaan naar strafbaar materiaal.