Wie van deze vijf wordt Young ICT Lady of the Year 2018?

Op 15 maart is het zo ver. Dan organiseert Data News voor de tiende maal She Goes ICT: een event waarmee we willen aantonen dat vrouwen hun mannetje kunnen staan in ICT. Op het event bekronen we niet alleen de ICT Woman of the Year, maar ook de Young ICT Lady of the Year: een veelbelovend toptalent dat al een mooi IT-parcours gereden heeft en een uitstekend rolmodel kan zijn voor meisjes en jongedames die een carrière in ICT overwegen.

Uit bijna 50 inzendingen selecteerde onze professionele jury eerder al tien jongedames waarop u uw stem kon uitbrengen. Die stemmen zijn ondertussen geteld. Deze vijf dames kregen de meeste stemmen achter zich en mogen zich komen verdedigen voor onze jury die de uiteindelijke winnares zal bepalen.

Karlien De Brucker (KBC)

Ellen Sano (Yuki)

Laurence Schuurman (Capgemini)

Annelies Van der Borght (Delaware)

Katty Verresen (Realdolmen)