Wie wordt ICT Woman en Young ICT Lady of the Year? Stem nu!

Wie neemt de fakkel over van Muriel De Lathouwer (EVS, ICT Woman of the Year 2017) en Valerie Taerwe (AE, Young ICT Lady of the Year 2017)? Het antwoord komt u op 15 maart te weten op het She Goes ICT event van Data News, maar nu is het alvast aan u.

ICT Woman of the Year

De redactie van Data News selecteerde vijf topvrouwen in ICT die wat ons betreft de titel ICT Woman of the Year verdienen. Dit zijn de genomineerden:

Solange De Bondt, HR Director, LACO

Geertrui Mieke De Ketelaere, Director Customer Intelligence West-Europe, SAS

Ingrid Gonnissen, Chief Enterprise Officer, Orange Belgium

Yin Oei, Country Director Belgium, Cegeka

Marijke Verhavert, Artificial Intelligence Programme Manager, Informatie Vlaanderen

We zijn nu heel erg benieuwd naar uw stem. Tot en met 18 februari kan u uw stem uitbrengen via www.shegoesict.be waar we de genomineerde dames ook aan u voorstellen. Uw stem voor de ICT Woman of the Year telt voor de helft mee: de professionele jury brengt later haar stem uit en die telt voor de andere helft mee.

Young ICT Lady of the Year

Daarnaast reiken we op 15 maart ook opnieuw een award uit voor de Young ICT Lady of the Year. Uit de vele inzendingen selecteerde de redactie en de professionele jury tien genomineerden:

Nele Crabbé, Product manager, ABSI

Karlien De Brucker, Project manager, KBC

Nadya Essebar, Solution Builder & Team Lead, Narato

Nadine Khouzam, Founder & CEO, Code&Play

Marie Laenen, Founder, Lean Avenue

Ellen Sano, Managing Director, Yuki

Laurence Schuurman, Executive Program manager, Capgemini

Annelies Van der Borght, Senior consultant, Delaware Belux

Katty Verresen, Business Development Manager, Realdolmen

Hanna Zubko, Co-founder & CEO, IntellectEU

U kan tot en met 18 februari uw stem uitbrengen op www.shegoesict.be waar u ook meer leest over de genomineerde jongedames. Met uw stem voor de Young ICT Lady of the Year bepaalt u wie de top-5 haalt. Die vijf jongedames krijgen de kans om zich te verdedigen voor de professionele jury die de winnares bepaalt.