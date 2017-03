Wie wordt ICT Woman en Young ICT Lady of the Year?

De redactie van Data News selecteerde ook dit jaar ICT-topvrouwen en Young ICT Ladies. Na stemming door jullie, het publiek, werd de lijst herleid tot 5 genomineerden per categorie en kreeg ook de professionele jury de kans om te stemmen. Dit zijn de genomineerden:

ICT Woman of the Year

Liesbeth Debruyn (General Manager, Elmos)

Muriel De Lathouwer (Managing director & CEO, EVS Broadcast Equipment)

Marie del Marmol (Country Manager, Insight Belux)

Claudia Herben (Vp Medical Devices Business Technology Leader EMEA, Johnson & Johnson)

Sandrine Lipartiti (Managing Director, Onepoint Belgium)

Young ICT Lady of the Year

Segolene Martin (Managing Partner, Kantify)

Laura Monten (Business Process Engineer, Colruyt Group)

Adriana Petrescu (EU Global Process Lead, Accenture)

Valerie Taerwe (Consultant/Business Development Maanger, AE)

Nele Van Beveren (Agile Coach, KBC)

Wie neemt de spreekwoordelijke fakkel over van Annemie Depuydt (KU Leuven, ICT Woman of the Year 2016) en Ursula L.J. Dongmo (ING, Young ICT Lady of the Year 2016)? Dat komt U nu donderdag, 9 maart, te weten op het She Goes ICT event in Brussel.