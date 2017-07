Wifi.Brussels voorziet nu 120 gratis hotspots

Het gratis wifinetwerk voor Brussel werd een half jaar geleden gelanceerd als onderdeel van Smart City Brussels, een project van Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets. Een eerste balans toont meer dan 320.000 gebruikers, en meer dan 120 hotspots. De recentste locaties zijn het Simonisplein en het Elisabethpark. Ook de Brusselse metrostations zouden in sneltempo worden voorzien van gratis wifi. Een volledige lijst van toegangspunten kan je vinden op www.wifi.brussels.

Wifi.Brussels geeft meteen ook een top drie mee van de populairste hotspots. Op één staat het Flageyplein met 40.000 gebruikers per maand. Op twee het Rogierplein (24.000 gebruikers per maand) en op drie het Koningsplein (22.000 gebruikers per maand).