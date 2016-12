Wifi-profiteurs geven te weinig uit in horecazaken

Een rondvraag bij 468 horecazaken door het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) leer ons dat 83 procent van hen gratis wifi ter beschikking stelt aan klanten. 68 procent van hen vindt dat ook nodig anno 2016 en 35 procent zegt expliciet dat het er op vraag van de klanten komt.

Maar gratis draadloos internet is geen geschenk uit de hemel. Zo'n 42 procent van de respondenten kampt met klanten die urenlang het netwerk gebruiken maar intussen amper iets eten of drinken. 81 procent van de uitbaters onderneemt daar niets tegen. 7 procent vraagt expliciet om toch meer te consumeren.

Hoewel gratis wifi volgens de meeste horecazaken nodig is de dag van vandaag, zorgt het echter niet voor een grote klantentoeloop. Slechts 13 procent van de handelszaken zag zijn klantenbestand toenemen, 15 procent zag de omzet toenemen.

NSZ wijst er op dat zaken bij veel misbruik gebruik kunnen maken van een 'pay per minute' formule, waar klanten per minuut, kwartier of halfuur betalen. Zeker in zaken waar mobiele werknemers soms uren op verplaatsing werken kan zoiets interessant zijn.