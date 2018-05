Wijs neemt XIO over

Wijs focust onder meer op Sitecore en Symfony voor ontwikkelingen, met de overname krijgt het bedrijf er een pak expertise rond Drupal bij. Volgens Wijs delen beide bedrijven dezelfde visie en mindset, onder meer rond open source.

XIO bestaat al meer dan tien jaar en heeft onder meer Oxfam Wereldwinkels, Baker Tilly Belgium en NGA Human resources onder haar klanten. Voor Wijs is het de eerste overname sinds het reclamebureau DVN overnam in oktober 2016. Die integratie is volgens het bedrijf intussen met succes afgerond.