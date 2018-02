Wikimedia Foundation stopt met 'Wikipedia Zero'-project

In 2012 lanceerde de Wikimedia Foundation het platform Wikipedia Zero. Dat was een project met als doel om verschillende ontwikkelingslanden te voorzien van gratis toegang tot Wikipedia. Gratis in de zin dat ze daarvoor geen mobiele data moeten verbruiken. Hiervoor sloten ze over de voorbije zes jaar deals met 97 mobiele operatoren in 72 verschillende landen en voorzagen zo in totaal 800 miljoen mensen van gratis toegang tot Wikipedia.

Vorig jaar sloten ze nog enkele deals in Irak en Afghanistan om zo ook die landen te voorzien van gratis toegang tot Wikipedia. De plotse stopzetting van het project komt dus voor velen als een grote verrassing.

Volgens de Wikimedia Foundation zou de interesse in het project vanaf 2016 fors gedaald zijn. Dit zou te wijten kunnen zijn aan een zeer snel veranderend landschap van mobiele data. Datakosten zouden namelijk niet meer de voornaamste drempel zijn om mensen uit ontwikkelingslanden naar Wikipedia te halen. De naamsbekendheid daarentegen wel. In Europa en Noord-Amerika kent iedereen Wikipedia, maar dat is absoluut niet het geval in andere delen van de wereld. Op de vraag of ze al eens gehoord hadden van Wikipedia, antwoordden slechts 23 procent van de inwoners van Nigeria en 22 procent van de inwoners van India positief.

Naar de toekomst toe wil de Wikimedia Foundation dus vooral inzetten op projecten die het 'awareness'-probleem van Wikipedia in deze landen moeten oplossen. Het uiteindelijke doel van Wikipedia blijft nog steeds om de hele wereld te voorzien van gratis informatie.