Wikimedia mag NSA voor de rechter dagen

De rechtszaak werd gestart omdat Wikimedia Foundations en acht andere organisaties van mening waren dat het spionageprogramma van de NSA ongrondwettelijk was en de privacy schond. De organisaties, waaronder Human Rights Watch en Amnesty International USA, verenigden zich onder de naam American Civil Liberties Union. De zaak gaat over het Upstream-programma. Dat werd gebruikt om telefoon en internetverkeer te onderscheppen via de 'ruggengraat' van het internet, namelijk de grootste internetkabels en switches. Dit gebeurde zowel in het binnenland als het buitenland. Het bestaan van Upstream werd in 2013 aan het licht gebracht door klokkenluider Edward Snowden.

In 2015 werd de rechtszaak door een rechter afgewezen. De aanklagers konden volgens hem onvoldoende bewijzen dat de NSA daadwerkelijk hun communicatie onderschept had. De aanklagers gingen daarop in hoger beroep. Daar hebben alle drie de rechters besloten dat de rechtszaak van Wikimedia Foundations toch mag doorgaan.

Dat geldt echter niet voor de andere organisaties die betrokken zijn bij de rechtszaak. Zij konden onvoldoende bewijzen dat hun data in handen gevallen was van de NSA. Bij Wikimedia Foundations vonden de rechters dit wel gerechtvaardigd. Volgens hen is het plausibel dat de data van Wikimedia minstens gedeeltelijk onderschept is geweest door de spionagedienst. Dat komt enkel en alleen door de grootte van de non-profitorganisatie en de biljoenen connecties per jaar met individuen overal ter wereld. Rechter Albert Diaz vond daarom dat er "niets speculatief" was aan de beweringen van Wikimedia Foundations.

"Onze overheid zou niet in staat moeten zijn de private communicatie van onschuldige burgers in bulk te doorzoeken", zei Patrick Toomey, advocaat van de American Civil Liberties Union, in een statement.