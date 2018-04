Wikipedia-artikel over Mechelse schepen komt van eigen kabinetsmedewerker

Het Mechels online magazine As Gau Paust achterhaalde dat het Wikipedia-artikel over de Mechelse schepen voor onder meer ruimtelijke planning, wonen, jeugd en gezin en stadsvernieuwing werd geschreven vanaf het netwerk van het Mechelse stadhuis. Uit verdere navraag bleek het daarbij om een kabinetsmedewerker te gaan van Greet Geypen. De schepen zelf zou niet op de hoogte zijn geweest van het artikel of de toevoegingen.

Hoewel Wikipedia afraadt dat iemand artikels schrijft over zichzelf of zijn of haar werk, is het geen verrassing dat politici in een verkiezingsjaar hun online aanwezigheid oppoetsen of aanvullen. Maar een aantal wijzigingen werden ook opgemerkt door Wikipedia zelf, dat sommige aanpassingen terugschroefde om te voorkomen dat het stuk te subjectief of lovend zou worden.

Afgelopen zomer ontdekte As Gau Paust al een gelijkaardige Wikipedia-wijziging. Die keer ging het om burgemeester Bart Somers, een partijgenoot van Geypen, wiens pagina werd aangevuld met lovende paragrafen. Ook hier was de auteur actief vanuit het Mechelse stadhuis. Eerder werd al de Wikipedia-pagina van N-VA-schepen Bart De Nijn werd in 2016 vanaf daar gewijzigd.