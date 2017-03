'Wikipedia moet vrouwelijker'

Het blijkt lastig om vrouwen te laten meewerken aan de online encyclopedie Wikipedia. Wikipedia bevat veel informatie over onderwerpen zoals techniek, sport, wetenschap en science fiction. "Maar wat mist is informatie over onderwerpen die traditioneel door vrouwen belangrijk worden gevonden", aldus een persbericht van Wikimedia Nederland. Een mogelijke reden is dat amper 12% van de Wikipedia-bewerkers zich identificeert als vrouw, zoals blijkt uit een onderzoek uit 2015.

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart vragen vrijwilligers van Wikipedia daarom extra aandacht voor de vrouw. Doel van het Gendergap-project is om meer artikelen over vrouwen op Wikipedia te krijgen maar ook om meer vrouwen zelf aan het schrijven te krijgen. Er zijn bijeenkomsten - zoals op 8 maart de Art+Feminism workshop in Brussel - maar ook online kunnen zowel beginnende als ervaren Wikipedia-bewerkers hun steentje bijdragen.

Sinds 2015 is een groep van voornamelijk vrouwelijke Wikipedia-bewerkers actief om de achterstand van vrouwen op Wikipedia weg te werken. Online besteedt de werkgroep veel aandacht aan de begeleiding van nieuwe bewerkers. Daarnaast signaleren ze inhoudelijke lacunes op Wikipedia en brengen deze onder de aandacht bij geïnteresseerde Wikipedia-bewerkers én kennisinstellingen. In 2016 organiseerde de werkgroep ook al een schrijfweekend rond Internationale Vrouwendag.