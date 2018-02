Wiko veegt zijn voeten aan de 18:9-ratio met de View 2 en de View 2 Pro

De View 2 en de View 2 Pro zijn twee nieuwe midrange-toestellen, maar dan met een premium-uiterlijk. De View 2 heeft als motor een Snapdragon 435-processor (1.4GHz), en verder komt hij met 3GB aan RAM en 32 GB opslag. De View 2 Pro stelt het meer high-end model van de twee voor, want het toestel gebruikt een krachtigere Snapdragon 450 (1.8GHz), 4GB aan RAM-geheugen en een opslag van 64GB.

Essential Phone-design

Beide toestellen hebben hetzelfde 6 inch 1528x720-scherm, en ze hanteren een design dat sterk doet denken aan dat van de Essential Phone. De twee telefoons hebben elk een metalen behuizing, een vingerafdrukscanner en een 3000 mAh-batterij aan boord.

De View 2 Pro onderscheidt zich van zijn minder krachtige broertje dankzij een dual-camera. De telefoon komt met een 16 megapixel lens, gecombineerd met een 8 megapixel-wide-angle. De View 2 moet het op zijn beurt doen met een enkele 13 megapixel-camera. Aan de voorkant hebben beide toestellen elk een 16 megapixel-selfiecamera.

'Geen echte flagships'

"Wiko wil steeds meer inzetten op de midrange-markt, want dat is precies waar onze gebruikers ons het beste van kennen. We noemen de View 2 en de View 2 Pro daarom liever geen flagships, omdat ze respectievelijk 199 euro en 299 euro zullen kosten. In de toekomst zullen we, in tegenstelling tot vorig jaar, geen telefoons meer uitbrengen van 500 euro", aldus Vanessa Gohy van Wiko België.

Volgens Gohy is Wiko tevreden met haar positie is ons land. "In België zijn we de vierde grootste speler. De afgelopen jaren hebben we contracten afgesloten met verschillende Belgische providers, waaronder Proximus vorig jaar nog. We merken anderzijds wel dat de concurrentie op de midrange-markt toeneemt, met een speler als Nokia bijvoorbeeld, maar we bereiden ons ook voor op de mogelijke komst van spelers als Xiaomi en Oppo."

Naast de meer high-end midrange-telefoons van Wiko, lanceert het merk ook nog goedkopere midrange-toestellen en een reeks Android-Go smartphones die maximaal 79 euro zullen kosten. De View 2 en de Pro zullen vanaf begin maart in de winkelrekken liggen.