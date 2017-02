Wiko wil meespelen met de grote jongens

De jonge Franse smartphonebouwer (hij bestaat nog maar zes jaar) zette de voorbije jaren stevig in op de goedkopere telefoons, met bijvoorbeeld een smartphone van 50 euro. De nieuwe modellen die het dit jaar voorstelt zijn nog altijd betaalbaar, maar doen een pak meer dan 'goedkoop' zijn. Voor goed gemaakte budgetsmartphones kan je namelijk ook gewoon bij een merk als Xiaomi terecht. Het is een van de redenen dat bijvoorbeeld HTC uit die markt stapt. Wiko is zo ver nog niet, maar stopt zijn nieuwe modellen al wel elk in een eigen niche, kwestie van toch op te vallen.

De Max-serie is bijvoorbeeld een reeks budgetsmartphones met een extra grote batterij. De Lenny 3 Max zou bijvoorbeeld twee hele dagen mee gaan. In midrange brengt Wiko twee Upulse toestellen uit, waarbij de focus dan weer ligt op foto's. De toestellen hebben een metalen design dat wat doet denken aan de moderne high end telefoons. Upulse komt in 5,5 inch- en 5,2 inch-formaat, met een 13 megapixelcamera aan de achterkant, en een selfiecamera van 8 megapixels aan de voorkant.

High end

Tot slot stapt Wiko ook in de high end markt, met Wim. Het toestel heeft de specs die we in dat genre ondertussen verwachten, een dubbele 13 megapixelcamera, plus een 16 megapixelcamera voor selfies, een Qualcomm Snapdragon 626 chip, 4 GB ram en Android 7 onder de motorkap. Ook voor de Wim ligt de focus trouwens op beeldbewerking. Wiko werkt voor het project samen met verschillende partners om de kwaliteit van foto en video voor het toestel te verbeteren. Qualcomm ontwikkelde voor Wim bijvoorbeeld 'clearsight', een techniek die via een dubbele camera van je beeld zowel een kleurenfoto als een zwart-wit-foto maakt. Achteraf worden die beelden samengevoegd en dat zou een scherpere foto opleveren. Qua video heeft de Wim een ingebouwde stabilisatie en automatische zoom van de start-up Vidhance voorzien. De Wim zou tegen de zomer in de winkel liggen, voor een prijs van 300-500 euro.