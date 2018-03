Wilde samenzweringstheorieën op YouTube krijgen link naar Wikipedia-info

YouTube-CEO Susan Wojcicki heeft op het South by Southwest-evenement in de Amerikaanse stad Austin een blik gegeven op een nieuwe functie die er zit aan te komen voor de populaire filmpjeswebsite. Daar plaatsen sommige gebruikers heel extreme samenzweringstheorieën, en het bedrijf wil zo'n video's detecteren en voorzien van achtergrondinformatie.

"Als video's gefocust zijn op een complottheorie - en we maken gebruik van een lijst op Wikipedia met de meest bekende theorieën, dan tonen we begeleidende informatie van Wikipedia die de feiten bespreekt", verklaart Wojcicki. Een voorbeeld is de maanlanding. Bij filmpjes waarin wilde theorieën rondom de maanlanding uit de doeken worden gedaan, wil YouTube voortaan een klein informatieblokje en een Wikipedia-link voorzien.

Spreekbuis voor extremisme

De nieuwe zet van YouTube is een logisch antwoord op de felle kritiek die het platform het afgelopen jaar heeft gekregen. Volgens critici gebruiken extremisten de populaire videosite maar al te graag als spreekbuis voor radicale content, waardoor ook hun kijkers en abonnees dreigen meegesleept te worden.

Susan Wojcicki verklaarde ten slotte dat we de nieuwe verandering in de komende weken te zien zullen krijgen. YouTube wil op termijn haar lijst met samenzweringsonderwerpen die van duiding worden voorzien, verder uitbreiden.