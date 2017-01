Windows 10 automatisch op slot

Een nieuwe versie van Windows 10 staat in de stijgers en de nieuwe functies komen met mondjesmaat binnen. Een daarvan is het vernieuwde privacy-overzicht. Maar Microsoft zou ook aan het werken zijn aan een automatisch 'afsluitfunctie'. Het ding heet Dynamic Lock en zit in recente testversies van Windows 10.

Wie momenteel in een kantoor werkt met iets te veel grapjassen, heeft nu de gewoonte om zijn computer op slot te doen met Windows+L (of via een omwegje langs ctrl+alt+del). Met de nieuwe functie zou dat automatisch gaan. Hoe Microsoft gaat detecteren of u achter de pc zit, is nog niet helemaal duidelijk. Huidige versies van Windows kunnen al ingesteld worden om automatisch af te sluiten na een bepaalde periode van inactiviteit, maar dat proces zou nu worden gestroomlijnd. Dynamic Lock zou in april in de Windows 10 Creators Update worden geleverd.