Windows 10 Creators Update komt op 11 april

De update komt standaard naar Windows 10. Dat wil zeggen dat je als gebruiker vanaf 10 april automatisch de update krijgt aangeboden, doorgaans via Windows Update.

Paint 3D

Het tekenprogramma Paint kende de voorbije 20 jaar slechts beperkte aanpassingen maar met de volgende update kan je met de applicatie ook in 3D tekenen. Je kan daarbij ook kiezen uit een bibliotheek van 3D-modellen.

Mixed reality

Microsoft wil verder inzetten op virtual en augmented reality en zal met de Creators Update ook (nog te verschijnen) mixed reality headsets van Acer, Asus, Dell, HP en Lenovo ondersteunen. De update bevat ook nieuwe apps om die gemengde realiteit te ervaren.

Games streamen

Met de Beam-technologie wordt het mogelijk om eenvoudig je eigen games te streamen en screenshots en videos op te nemen. Op zich kan dit vandaag al met Twitch of software van Nvidia, maar dat Microsoft de functionaliteit inbouwt, ook voor Xbox One, maakt spelervaringen delen nog makkelijker.

De Game Mode in Windows 10 zal er bovendien voor zorgen dat je pc meer systeemcapaciteiten vrijmaakt tijdens het spelen. Dat moet er voor zorgen dat games net iets vlotter spelen. Voor Xbox One wordt het onder meer mogelijk om twee controllers als één te laten functioneren.

Edge

De opvolger van Internet Explorer krijgt een beter tabbladenbeheer met previews. Ook komen er extensies bij, onder meer om e-books te lezen.

Windows Ink

De tekenmodus in Windows 10 krijgt pennen om digitaal te tekenen, dat kan voortaan ook in foto's en video's en werkt bovendien in Edge.

Bonjour Cortana

De Creators Update brengt ook spraakassistent Cortana naar België, maar voorlopig enkel in het Frans. Al is het in principe ook mogelijk om Cortana te activeren als uw taalinstelling in het Engels staat.

Beveiliging & privacy

De update brengt ook een apart privacy dashboard met zich mee. Ook kan je kiezen om je pc automatisch te vergrendelen zodra je zelf even weg bent van het scherm. Windows doet dat met behulp van je Android- of Windows Phone smartphone, maar ook fitnesstrackers kunnen worden gebruikt om je aanwezigheid te detecteren.

En dan is er nog...

Een Nachtlichtfunctie die het blauw licht filtert op specifieke uren. Dat zou beter zijn voor wie in de late uurtjes achter de pc hangt. Windows foto's krijgt voortaan automatische tags. Je kan muziek in de OneDrive map opslaan en vanaf verschillende toestellen afspelen en de film- en tv-app ondersteunenn 4K en 360° beelden.

Surface Book

Tot slot laat Microsoft weten dat het vanaf 20 april de Surface Book in ons land lanceert. De kruising tussen een laptop en tablet verscheen vorig jaar en is binnenkort te bestellen in onze regio. Een prijskaartje is er nog niet maar in de VS kostte de goedkoopste versie van het toestel 1.499 dollar.