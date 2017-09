Windows 10-gebruiker krijgen meer controle over apps

Kreeg een app in Windows 10 tot nu toe automatisch toegang tot microfoon, agenda, contacten en camera, dan zal dat met de Fall Creators Update niet langer zo zijn. Microsoft schuift daarmee op richting eenzelfde systeem als bijvoorbeeld Android, waarbij de gebruiker zelf wel zal aangeven of een app echt wel nood heeft aan cameratoegang, en of die game echt wel je hele contactenlijst mag kennen.

In een blog schrijft Microsoft dat die update de privacy en beveiliging ten goede komt. Apps die al op het toestel staan, blijven automatisch alle toestemmingen houden. De Fall Creators Update komt uit op 17 oktober.