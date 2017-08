Windows 10 krijgt ondersteuning voor eyetracking

Het idee voor de ondersteuning komt verder uit een hackathon van Microsoft uit 2014. Daar won een team de wedstrijd met een rolstoel die te bedienen was met de ogen. Dat wekte de interesse van Microsoft dat nadien een onderzoeksteam samenstelde om de technologie beter te begrijpen.

Intussen is er een hele weg afgelegd en wordt Eye Control, zoals de ondersteuning heet, ingebouwd in de previewversie van Windows via het Insider Program, dat is het programma waarmee je toekomstige functies in Windows al kan testen.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet enkel om stuurprogramma's die je kan uittesten met je doorsnee webcam. Zo werkt MIcrosoft samen met de Tobii 4C van het gelijknamige Tobii. Dat bedrijf ontwikkelt al jaren toestellen die enerzijds je ogen filmen en dat vertalen naar bediening op een scherm.

Data News kon de technologie van Tobii meer dan vijf jaar geleden al eens testen op technologiebeurs CeBit. Toen was het al mogelijk om, na enige kalibrering, je ogen als muis te gebruiken en door ze kort te sluiten te klikken.

De hoofdfocus van Eye Control lijkt te liggen op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking, zoals ALS-patiënten. Of Microsoft oogbesturing ook wil introduceren bij het grote publiek is niet duidelijk. Al is Tobii zelf hier wel mee bezig. Zo biedt het vandaag al een reeks oogtrackers aan die specifiek gericht zijn op gamers.