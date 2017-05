Windows 10 S: het antwoord van Microsoft op Chrome OS

Hiermee lijkt het bedrijf rechtstreeks de concurrentie te willen aangaan met de Chrome OS van Google. Ook dat besturingssysteem heeft geen hoge hardwarevereisten waardoor het op goedkopere computers kan draaien. Dit speelt in op de vaak beperkte budgetten voor informatica die scholen in de VS hebben. Volgens Microsoft zal Windows 10 S bij installatie binnen 15 seconden gebruiksklaar zijn via een speciale USB-stick. Computers vanaf 189 dollar zouden in staat moeten zijn te werken met 10 S.

Een van de meest opmerkelijke verschillen met de andere Windows 10-versies is dat je enkel Windows Store-apps kan gebruiken op het nieuwe besturingssysteem. Microsoft beweert dat dit de ervaring veiliger en gebruiksvriendelijker maakt. Daarnaast zal het wel mogelijk zijn andere browsers te installeren via de Store maar de standaardbrowser zal je niet kunnen veranderen. Edge zal dus blijven geopend worden indien je bijvoorbeeld op een link klikt in een e-mail. Ook de standaardzoekmachine Bing kan niet aangepast worden naar een alternatieve zoekmachine zoals Google.

De nieuwe Windowsversie doet sterk denken aan Windows RT, dat uitgebracht werd in 2012. Die mobiele versie kon ook enkel putten uit de Windows Store voor extra applicaties. Dat had echter te maken met de ARM-processoren in de toestellen waarvoor Windows RT ontworpen.