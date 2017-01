Windows 10-update groepeert apps in startmenu

De nieuwe functie is nog niet aangekondigd maar duikt op in een gelekte versie (build 14997). Windows Insiders krijgen de update vermoedelijk in de loop van deze maand. Het grote publiek zal de functie pas bij het verschijnen van de Creators update (codenaam Redstone 2) in april zien.

Het startmenu in Windows 10 toont tegels van apps die je daar plaatst. Door de update kan je die apps groeperen in mappen, bv eentje om je werk-apps of games te bundelen. Ook live tiles blijven in de mappen actief.

De Creators update voor Windows 10 bevat een aantal nieuwigheden die vooral designers moeten plezieren. Maar zal ook verbeteringen toevoegen aan spraakassistent Cortana, Edge en zal het mogelijk maken om blauw licht te filteren, wat vooral goed is voor wie zijn computer voor het slapengaan nog gebruikt.

Bron: Mspoweruser.