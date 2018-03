Windows 10-updates installeren sneller (of zo lijkt het toch)

Wordt de installatietijd korter? Niet echt. Maar het zal wel zo lijken. Windows 10 krijgt momenteel zo'n twee keer per jaar een grote update, doorgaans voorzien van nieuwe functies. Het grote obstakel bij de installatie is dat je pc moet herstarten en nadien een hele tijd onbruikbaar is.

Dat laatste wordt grondig aangepakt. Microsoft deelt zijn updates op in twee delen: online, wanneer een update wordt geïnstalleerd of voorbereid maar je kan je toestel nog gebruiken, en offline, wanneer je toestel na het herstarten updates installeert maar je zelf enkel kan wachten.

De aanpassing bestaat er in dat er bij een grote update voortaan in de online modus een tijdelijke map wordt gemaakt met de nieuwe versie van Windows in. Vroeger gebeurde dit in de offline modus, waardoor je pc langer onbruikbaar was.

Om daar cijfers op te plakken: de Creators Update die een jaar geleden verscheen duurde gemiddeld 82 minuten om 'offline' te installeren. Dat werd later teruggebracht met 38 procent naar 51 minuten. Maar in de volgende update, die vermoedelijk rond april komt, zal dit nog gemiddeld 30 minuten bedragen.

Echt korter wordt de installatie niet omdat een groot deel ervan voortaan wordt uitgevoerd terwijl je op je toestel kan werken. Maar omdat dit op de achtergrond gebeurt, wordt de tijd dat je je toestel niet kan gebruiken veel korter. Microsoft belooft daarbij dat de installaties op lage prioriteit gebeuren, waardoor de impact op de systeemprestaties beperkt blijft.