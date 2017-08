Windows Console krijgt na 20 jaar nieuwe kleuren

U kent de command line prompt misschien nog van MSDOS, maar in Windows 10 kunnen testers nu een nieuwe, opgepoetste versie gebruiken, met een aangepaste set kleuren. De aanpassing is subtiel, maar de bedoeling is om de tekst beter leesbaar te maken op moderne schermen met hoger contrast. Het opgepoetste kleurenschema is er blijkbaar eentje waar ontwikkelaars al langer om vroegen, schrijft The Verge. Leuk detail, het nieuwe kleurenschema is het werk van een ondernemende stagiair, die hiermee meteen zijn 15 minuten beroemdheid te pakken heeft.