Windows synchroniseert binnenkort je smartphonefoto's

De nieuwste Windows 10 Insider Preview (Build 17728) maakt voor het eerst functies met de Your Phone-app mogelijk. Die app maakt het mogelijk om de meest recente foto's genomen met je Android-toestel (vanaf versie 7.0) op je pc te bekijken en bewerken.

De functie werd al aangekondigd op Microsoft Build en is nu beschikbaar voor de testversie van Windows 10. De brede uitrol kunnen we dit najaar verwachten. De You Phone-app zelf is voor alle duidelijkheid nog niet openbaar beschikbaar op dit moment.

Ook iOS krijgt een Your Phone-app, maar die is een pak beperkter en zal het onder meer mogelijk maken om een geopende webpagina op je telefoon ook te openen op je pc.