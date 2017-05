Windows XP krijgt experimentele decryptietool voor Wannacry

De Franse ontwikkelaar Adrien Guinet van Quarkslab ontwikkelde een tool die in sommige gevallen pc's op Windows XP kan bevrijden van het virus. Het komt er op neer dat het hier mogelijk is om in het geheugen de priemgetallen te achterhalen die Wannacry gebruikt voor zijn encryptie. Daarmee kan de hele versleuteling ongedaan worden gemaakt. In modernere versies van Windows wordt het geheugen wel leeggemaakt en zijn de sleutels dus niet meer te achterhalen.

De tool van Guinet is wel niet voor onervaren gebruikers en is evenmin zaligmakend. Hij merkt zelf op dat het niet op alle XP-toestellen zal werken. Ook bij wie zijn pc al eens herstartte sinds de besmetting zal de tool niet werken. Wel werkt hij nog aan een meer gebruiksvriendelijke versie van de tool.