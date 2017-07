Winstverdubbeling en recordomzet voor Intel

Het concern rapporteerde een kwartaalwinst van 2,8 miljard dollar, tegen 1,3 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. De opbrengsten liepen daarbij zo'n 9 procent op tot 14,8 miljard dollar.

Mede door deze sterke resultaten is Intel ook positiever geworden in zijn verwachtingen voor het hele jaar. Nu wordt gerekend op een jaaromzet van 61,3 miljard dollar, wat 1,3 miljard dollar meer is dan eerder voorzien. De raming voor de winst per aandeel ging verder 0,10 dollar omhoog naar 2,66 dollar.

Intel wist met zijn kwartaalbericht de gemiddelde verwachtingen van analisten te overtreffen en het aandeel ging dan ook omhoog in de nabeurshandel in New York.