Woekerende cyberaanval 'bij toeval' stilgelegd

Een cyberdeskundige heeft ontdekt hoe de besmetting van computers en de verspreiding van de ransomware WannaCrypt in zijn werk gaat en hoe die kan worden gestopt. De gijzelsoftware maakte verbinding met een domeinnaam die niet geregistreerd bleek te zijn.

De deskundige moest enkel 10,69 dollar betalen om de domeinnaam te kopen. Na de registratie ervan volgden duizenden verbindingen per seconde. Als besmette machines daar contact mee maken, werkt de domeinnaam nu als 'kill switch', een 'noodrem' waarmee de infectie wordt gestopt.

De deskundige, die twittert onder de naam MalwareTech, verduidelijkt in een tweetbericht dat hij aanvankelijk geen idee had welke gevolgen het registreren van de domeinnaam zou hebben. Het afblokken van de woekerende cyberaanval gebeurde dus eigenlijk toevallig, laat hij blijken.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.