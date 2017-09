Wolters Kluwer gaat Adsolut overnemen

Wolters Kluwer Tax & Accounting neemt het Belgische Adsolut over. Dat kondigt het bedrijf zelf aan in een persbericht. Adsolut maakt software voor accountants en boekhouders, met bijzondere focus op de kmo-markt. Bedoeling is om met deze overname de marktpositie van Wolters Kluwer in boekhoudsoftware te verstevigen. "Met de acquisitie versterken we ons aanbod met cloudfunctionaliteiten en mobiele oplossingen", zegt Ronny De Goedt, managing director Wolters Kluwer Tax & Accounting in België.