Workday opent nieuw Belgisch kantoor

Het Amerikaanse Workday levert aan bedrijven cloudgebaseerde software voor financieel en hr-beheer. Het gaat vaak over internationaal opererende bedrijven en dan is een lokale vertegenwoordiging geen overbodige luxe. Van Workdays mondiale klanten is een groot deel ook actief in België: onder andere Aon, IBM, 3M, GSK, Pfizer, Thomson Reuters.

Andere klanten, zoals Orange België en Lhoist, hebben hier hun hoofdkwartier. Zij zullen voortaan dus bediend worden vanuit het nieuwe Workday-kantoor in Mechelen. Er komt een nieuwe lokale contactpersoon voor ons land, maar in een eerste fase is het Hette Mollema, regionaal directeur voor de Benelux, die de leiding neemt.

Het in 2005 in Californië opgerichte Workday heeft ondertussen al kantoren in heel wat Europese steden. De regionale datacenters zijn in Dublin en Amsterdam gevestigd. In de Europese vestigingen werken in totaal meer dan duizend werknemers.