Xiaomi aast op grootste beursgang in vier jaar tijd

Met Xiaomi haalt de beurs van Hongkong, die onlangs haar regels versoepelde om meer techbedrijven aan te trekken, meteen een grote vis binnen. De op vier na grootste smartphonefabrikant wil naar verluidt minimaal 10 miljard dollar ophalen. Dat zou goed zijn voor de grootste beursintroductie sinds 2014, toen de Chinese webwinkelgigant Alibaba zo'n 22 miljard dollar ophaalde, de grootste IPO ooit.

Xiaomi gaf bij de aftrap van het IPO-proces een kijkje in zijn boeken. Vorig jaar werd een omzet gerealiseerd van 114,6 miljard yuan, omgerekend zo'n 15 miljard euro. Het nettoverlies kwam uit op bijna 44 miljard yuan. Operationeel werd wel nog winst gemaakt.

De Chinezen doen vooral goede zaken in India, waar ze concurrent Samsung naar de kroon steken als grootste smartphonemerk. Xiaomi wil tegen eind dit jaar ook naar de Amerikaanse smartphonemarkt trekken.

De meeste van zijn inkomsten haalt Xiaomi echter uit internetdiensten zoals muziekstreaming. Het concern maakt verder tientallen met het internet verbonden huishoudartikelen en gadgets, zoals luchtzuiveringsapparaten en rijstkokers.

Europese expansie

Xiaomi, dat sinds eind vorig jaar ook in Spanje actief is, is uit op een verdere Europese expansie. Vandaag tekende het techbedrijf een samenwerking met het Chinese conglomeraat Hutchison, dat onder meer eigenaar is van Kruidvat en ICI Paris XL. Via de detailhandelsdivisie van Hutchison wil Xiaomi haar producten ook in de winkelrekken in België, Nederland, Ierland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk krijgen.