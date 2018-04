'Xiaomi bij beursgang 100 miljard waard'

De op vier na grootste smartphonefabrikant ter wereld zou in mei de stap naar de beurs willen maken. De aandelenmarkt in Hongkong is de waarschijnlijkste kandidaat voor een notering van Xiaomi. Daarnaast zou het ook in China certificaten willen uitgeven. Dergelijke waardepapieren maken het voor inwoners van de Volksrepubliek mogelijk te investeren in Chinese bedrijven die aan een 'buitenlandse' beurs genoteerd staan. Het bedrijf heeft zelf officieel nog geen aankondigingen gedaan.

Bij een beursgang zou Xiaomi meteen een van de grootste bedrijven op Hong Kongs beurs zijn (nummer twaalf, om specifiek te zijn, gebaseerd om marktkapitalisatie). Over de mogelijke waarde van het bedrijf wordt ondertussen druk gespeculeerd, met bedragen van 65 tot 100 miljard dollar, tot zelfs 200 miljard dollar volgens oprichter Lei Jun, in een interview in januari.

De voormalige start-up heeft zijn hoge waardering onder meer te danken aan goede resultaten vorig jaar, waarin het zijn omzetdoelen voor het gehele boekjaar al in tien maanden had gehaald. Het bedrijf drukt daarbij onder meer kosten door voornamelijk online te verkopen. De Chinezen doen vooral goede zaken in India, waar ze concurrent Samsung naar de kroon steken als grootste smartphonemerk. (EB/ANP)