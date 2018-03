Xiaomi brengt haar smartphones naar de VS

Xiaomi verkoopt in de VS onder meer een actiecamera, een Android TV Box en een reeks hoofdtelefoons. Maar nu heeft de Chinese techgigant aangekondigd bij The Wall Street Journal dat het dit jaar, of ten laatste in 2019, ook smartphones wil uitbrengen. Al jaren speculeren analisten over de komst van de Xiaomi-telefoons in de VS.

Westerse expansie

"We hebben altijd overwogen om de Amerikaanse markt te betreden", zegt Lei Jun, CEO van Xiaomi. "We willen onze smartphones eind dit jaar, of in de eerste maanden van volgend jaar lanceren." Na Huawei, OPPO en Vivo, is Xiaomi momenteel de vierde grootste leverancier van smartphones in China.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf haar peilen richt op het Westen, want eind vorig jaar trapte het haar Europese expansie in gang. In de eerste plaats komt Xiaomi in de Spaanse winkelrekken terecht. Afhankelijk van de verkoopcijfers, brengt de fabrikant haar line-up ook naar andere Europese landen.

Lastig parket

In de Verenigde Staten zal het succes van de expansie vooral afhangen van contracten met lokale telecomproviders zoals Verizon en AT&T. Meer nog dan in ons land, verloopt de verkoop van smartphones in de VS vooral via dergelijke joint offer-contracten.

Het valt nog af te wachten of Xiaomi erin zal slagen om providers te overtuigen, want de Chinese concurrenten Huawei en ZTE zitten momenteel in een lastig parket wat betreft hun Amerikaanse relaties. De Amerikaanse overheid verdenkt de giganten van inmenging door de Chinese autoriteiten, en daarom raadt ze Amerikaanse bedrijven aan om niet langer telefoons van die fabrikanten te verkopen.