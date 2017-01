Xiaomi 'te snel gegroeid'

In een brief op het Chinese sociale netwerk WeChat legt Lei Jung, ceo van Xiaomi, uit hoe hij verder wilt gaan met het bedrijf. Zijn eerste plan is alvast om te stoppen met vertellen hoeveel toestellen het bedrijf in het voorbije jaar heeft verkocht. Volgens ceo Lei Jung heeft dat in het verleden geleid tot een 'te snelle' groei. "In de eerste paar jaar zijn we te hard vooruit gegaan. We hebben een wonder gecreëerd, maar dat verhinderde ook de groei op lange termijn. Dus willen we vertragen, ons op sommige gebieden verbeteren en een duurzame groei verzekeren voor de toekomst," schrijft Lei Jung.

In januari 2016 gaf Xiaomi nog aan dat het meer dan zeventig miljoen toestellen had verkocht in 2015. Da's veel, maar minder dan de tachtig of honderd miljoen die eerst was vooropgesteld. De kans is klein dat 2016 veel beter was, maar dat komen we dus niet te weten.

Xiaomi is vooral bekend als maker van goedkopere toestellen die toch hoge technische specificaties halen. Het bestaat sinds 2016 en werd vaak gezien als een van de grootste start-ups ter wereld. Maar het kwam de voorbije jaren ook in de problemen. Het had onder meer af te rekenen met vertraagde leveringen en stevige concurrentie van landgenoten als Huawei. Ook qua distributiemodel kreeg het concurrentie. Het bedrijf was een van de pioniers in de websales, met toestellen die alleen online gekocht kunnen worden om kosten te drukken. Dat model is ondertussen gemeengoed geworden, dus gooit Xiaomi het over een andere boeg.

Een van de belangrijkste nieuwigheden die Lei jung voorstelt, is dan ook een fysiek winkelnetwerk. Daarnaast wilt Xiaomi werken aan artificial intelligence en fintech oplossingen. Het bedrijf heeft al een concurrent voor Apple Pay en zou plannen hebben voor een digitale bank in China. En hoewel het zichzelf voor 2017 geen doelstellingen oplegt voor het verkopen van toestellen, maakt Lei Jung wel bekend dat hij meer dan honderd miljard yuan (13,6 miljard euro) aan inkomsten wilt boeken.