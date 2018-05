Xiaomi zet verdere stappen in Europa

Het Chinese Xiaomi, dat vorige week nog in Hong Kong naar de beurs trok, breidt zijn markt verder uit in Europa. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het eind mei in Frankrijk en Italië producten zal uitbrengen. Welke dat zijn, is nog niet duidelijk.

Xiaomi is een maker van Android-toestellen, met een naam voor degelijke, goedkope producten. Het brak enkele jaren geleden door met een 'online only' distributiemodel. Ondertussen gaat het bedrijf ook partnerschappen aan met lokale providers.

In thuisland China staat het op nummer vijf voor smartphoneverkopen, achter Huawei en Apple, en achter in het Westen relatief onbekende merken Vivo en Oppo. Het is ook het best verkopende merk in India en wilt nu duidelijk naar de rest van de wereld. Het bedrijf heeft 30 procent van zijn recent opgehaalde IPO fondsen opzijgezet voor internationale expansie.

Naar Europa

En daar hoort Europa bij, dat hiermee een felbevochten markt lijkt te worden voor de verschillende Chinese merken. Huawei meldde bij de aankondiging van zijn nieuwe toestel, de P20, al dat Europa een groot deel van de marketingkoek zou krijgen. Niet vreemd nu de VS regels opstelt om het merk uit zijn winkels te weren.

In Europa krijgt Huawei nu te maken met een van de grootste concurrenten uit zijn thuisland. Xiaomi is sinds eind vorig jaar in Spanje actief. Eerder raakte ook al bekend dat het techbedrijf een samenwerking heet getekend met het Chinese conglomeraat Hutchison, dat onder meer eigenaar is van Kruidvat en ICI Paris XL. Via de detailhandelsdivisie van Hutchison zou Xiaomi haar producten ook in de winkelrekken in België, Nederland, Ierland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk krijgen.