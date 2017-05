Xylos neemt participatie in Antwerps IoT-bedrijf

Bagaar is een Antwerpse start-up. De 30 medewerkers specialiseren zich in digitale innovatie en de ontwikkeling van hardware (inclusief sensoren en modules) en software (dashboards en programma's met een sterke focus op UX) voor het Internet of Things (IoT). "We zijn tegelijk innovatieadviseur, ontwerper als IoT-ontwikkelaar", zegt Georges Lieben, ceo van Bagaar. Het is die aanpak die Xylos overtuigde om een belangrijke participatie te nemen in het bedrijf - hoewel exacte cijfers niet genoemd worden.

"Samen met Bagaar verbreden we onze praktische en tactische diensten voor de digitale transformatie van onze klanten", vindt Luk Denayer, ceo van Xylos. De eigen Xylos-afdeling ThingTank gaat overigens mee op in Bagaar. ThingTank heeft voornamelijk expertise aan boord rond de cloudinfrastructuur Microsoft Azure for IoT.

De combinatie van beide bedrijven zorgt nu voor een complementair aanbod en bredere dienstverlening rond IoT. Voor Xylos is het opnieuw een verbreding van het aanbod nadat eerder ook al mixed reality, apps en unified communications toegevoegd werden via de merken Neo, IntoApps en Inia. Die merken behoren net als Xylos tot de AXE Groep waar ook Ahlers deel van uitmaakt. Voorzitter van AXE Groep is Christian Leysen.

