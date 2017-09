Yahoo's miljardenlek krijgt gerechtelijk staartje

Een Amerikaanse rechtbank heeft verschillende groepsrechtszaken tegen Yahoo ontvankelijk verklaard. Het gaat om klachten over twee van 's werelds grootste datalekken. Een gebeurde eind 2014, waarbij minstens 500 miljoen klanten werden gehackt. En dan is er nog een tweede uit 2013, waarbij gegevens van meer dan een miljard accounts werden gestolen. Het duurde tot 2016 voordat Yahoo toegaf dat het gegevens was kwijtgespeeld.

De rechtbank heeft nu vijf verschillende 'class-action' klachten, groepsvorderingen van verschillende gebruikers waarvan e-mails, wachtwoorden en andere informatie werd buitgemaakt, samengebracht in één rechtszaak. Yahoo probeerde de klacht te laten afwijzen maar de rechter laat gebruikers nu toe om het bedrijf te vervolgen voor onder meer contractbreuk. In haar verklaring schrijft de rechter onder meer dat gebruikers zich beter hadden kunnen beschermen als Yahoo sneller was geweest met zijn informatie.

Yahoo bestaat ondertussen niet meer als op zich staand bedrijf. Het werd begin dit jaar overgekocht door de Amerikaanse telecomoperator Verizon, die zijn bod door de datalekken met 350 miljoen dollar verlaagde. De kans zit er nu in dat het dat geld goed gaat kunnen gebruiken. Als Yahoo schuldig wordt bevonden, zal het aan Verizon zijn om de slachtoffers te vergoeden.