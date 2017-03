Yahoo-topvrouw Mayer krijgt 23 miljoen dollar

Mayer krijgt het overgrote deel van dat bedrag in aandelen en opties. Slechts 3 miljoen dollar wordt in contanten uitbetaald. De ''gouden parachute'' is er alleen voor Mayer als haar contract binnen een jaar nadat de overname van Yahoo afgerond is, wordt beëindigd.

Overigens wordt Mayers fortuin op honderden miljoenen dollars geschat. Voor ze bij Yahoo aan het roer stond was ze een topmanager bij concurrent Google.

Eerder deed de topvrouw wel afstand van een andere bonus. Dit omdat Yahoo onder haar leiding het slachtoffer werd van grootschalige beveiligingsproblemen.