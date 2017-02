Yahoo weer 300 miljoen minder waard

In een gezamenlijke verklaring lieten Verizon en Yahoo weten dat zij het eens zijn geworden over een verlaging van de verkoopprijs. Die zou oorspronkelijk zo'n 4,8 miljard dollar bedragen. De afgelopen maanden werd evenwel duidelijk dat hackers bij verschillende aanvallen op Yahoo gegevens over meer dan een miljard accounts gebruikers hebben gestolen. De computerinbraken bij Yahoo horen daarmee bij de grootste datalekken in de geschiedenis van het internet en verwacht werd dat het nieuws de waarde van het bedrijf zou verminderen.

De twee bedrijven zullen samen de verantwoordelijkheid nemen voor eventuele boetes en schadeclaims als direct gevolg van de datalekken. Mogelijke rechtszaken door aandeelhouders of maatregelen van beurswaakhond SEC blijven voor rekening van Yahoo, dat na de overname onder een andere naam verdergaat.

Met de deal zou Verizon vooral een groter deel van de internettaart in handen willen krijgen. Voor de telecomreus is video en reclame op mobiele toestellen een nieuwe vorm van inkomsten in de oververzadigde telecommarkt van de Verenigde Staten. Met Yahoo haalt het bovendien ook een gigantische advertentie en 'click'-machine binnen, waarmee het de strijd wilt aangaan tegen Facebook en Google. Het plan zou zijn om Yahoo's zoekrobot, email en messengerdiensten te combineren met die van AOL. Die internetdienst werd al in 2015 voor Verizon gekocht, voor 4,4 miljard dollar.