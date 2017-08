Young ICT Ladies zoeken vrijwilligers voor ambitieus 'WeGoSTEM'-project

WeGoSTEM is een initiatief van Dwengo-sterkhouders Francis Wyffels en Peter Bertels en Valerie Taerwe (Data News Young ICT Lady of the Year 2017, AE). Maar ook Nele Van Beveren (KBC) en Laura Monten (Colruyt Group) - twee finalisten uit onze Young ICT Lady of the Year contest - zitten mee in de organisatie. Liesbet Wouters (NXP) vervolledigt het team. "Haar heb ik ontmoet op de She Goes ICT uitreiking", zegt Valerie Taerwe die op dat event al duidelijk maakte dat ze ook écht aan de slag wou om meer meisjes warm te maken voor STEM: Science, Technology, Engineering en Mathematics.

Erkend door Digital Belgium Skills Fund

WeGoSTEM is een maatschappelijk initiatief om leerlingen, jongens én meisjes, kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Het doel: tijdens de Code Week (van 7 tot 22 oktober) tot maximaal 5.000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar en eerste en tweede middelbaar een STEM-workshop aanbieden. Het initiatief werd ondertussen erkend door het Digital Belgium Skills Fund van de Koning Boudewijn Stichting en minister Alexander Decroo.

"Dat helpt zeker om het materiële luik rond te krijgen. Ook de bedrijven uit ons team dragen een steentje bij in het leveren van materiaal en locatie", zegt Valerie. "De grootste bottleneck is het vinden van de nodige vrijwilligers. Om 5.000 leerlingen te kunnen bereiken hebben we toch zeker 375 vrijwilligers nodig die voor de klas willen staan. Op dit ogenblik hebben er al een 100-tal vrijwilligers toegezegd", aldus Valerie Taerwe.

Een vrijwilliger moet een drie uur durende voorbereiding volgen (die worden twee maal gegeven in elke provincie, nvdr) om dan nadien gedurende één dag zelf leerlingen warm te maken voor STEM tijdens Code Week. "We mikken op een inclusieve doelgroep maar zelf hecht ik natuurlijk bijzonder belang aan de balans tussen vrouwelijke en mannelijke vrijwilligers", aldus nog onze Young ICT Lady of the Year.