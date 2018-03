Young ICT Lady of the Year: 'Zodra je credibel bent, heb je meteen ook een heel sterke stem'

Ze kwam pas bij haar eerste job in contact met ICT, keert momenteel terug na twee jaar in New York en loopt over van ambitie. "Je kan niet alles doen, maar je kan wel alles leren." Alleen al voor die zin verdient Laurence Schuurman de titel van ICT Young Lady of the Year.