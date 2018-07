De incognito-modus is vergelijkbaar met wat je vandaag al hebt in Chrome en andere browsers, maar dan specifiek voor de app van de videosite.

Voorlopig komt de anonieme modus er enkel voor Android. Gebruikers kunnen de functie inschakelen via de accountinstellingen in de app. Zo lang de modus is ingeschakeld worden bekeken video's en zoekactiviteiten niet bijgehouden. De functie schakelt wel uit wanneer je de app sluit.