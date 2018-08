YouTube-concurrent van Facebook komt naar België

Facebook gaat verder dan YouTube en lijkt ook traditionele zenders en streamingdiensten te willen uitdagen. Zo kocht het bedrijf de rechten voor de uitzending van voetbalwedstrijden van onder meer de Champions League in Zuid-Amerika en van de Spaanse eerste klasse in Zuid-Azië.

Uiteraard gaf Facebook aan Watch een sterk 'sociaal' luik. Zo is het mogelijk om over uitzendingen te discussiëren met vrienden. Makers van video's kunnen interactief zijn door hun kijkers te betrekken via peilingen en quizjes. Onder bepaalde voorwaarden zullen ze ook een deel van de advertentie-inkomsten kunnen krijgen.