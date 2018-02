YouTube heeft zijn kinderkanaal nog niet op orde

Twee maanden nadat een reeks wansmakelijke en ronduit verwarrende video's in het kinderkanaal van YouTube voor heel wat heisa zorgden, heeft YouTube zijn zaakjes nog niet helemaal op orde. De dienst kwam eind vorig jaar in opspraak nadat bleek dat vreemde, automatisch gegenereerde video's, maar ook gewelddadige of verontrustende beelden, in het kinderaanbod terecht kwamen. YouTube beloofde beterschap, maar enkele maanden na de storm is er nog werk aan de winkel.

Het Britse tv-programma Newsround vond op YouTube Kids nog meerder video's die niet geschikt zijn voor kinderen, waaronder eentje die uitlegt hoe je messen aanscherpt, of eentje met bekende personages in een brandend vliegtuig.

YouTube gebruikt algoritmes om de vele miljoenen video's die het toont te classificeren, maar als het om kinderen gaat, ligt dat gevoelig. Twee organisaties die zich inzetten voor de veiligheid van kinderen kwamen al in 2015 met klachten over de YouTube Kids app en die kritiek is sindsdien alleen maar uitgedijd.

Moederbedrijf Google zegt dat het eraan werkt. Het wil dat YouTube zo veel mogelijk een open platform blijft, maar zegt erbij dat daar uitdagingen aan vast hangen: "Zodra de content wordt geuploaded, staat hij live."