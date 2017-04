YouTube past algoritme aan om adverteerders te sussen

YouTube past het algoritme waarmee het ongepaste filmpjes zoekt aan, en breidt ook het systeem uit waarmee gebruikers foute video's kunnen rapporteren. De move komt er nadat verschillende kranten enkele weken terug ontdekten dat advertenties ook verschijnen naast racistische en extremistische filmpjes van bijvoorbeeld haatpredikers. Het nieuws zette verschillende grote adverteerders, waaronder de Britse overheid, ertoe aan om hun advertenties bij YouTube weg te halen. De vraag die daarbij opkwam is hoe een merk zich met een algoritme als dat van YouTube kan verzekeren dat zijn advertenties bij de 'juiste' filmpjes worden gezet en hoe de kwaliteit van waar advertenties verschijnen kan worden geverifieerd. 'Brand safety' heet dat in marketingtermen. Merken willen liever niet dat hun potjes yoghurt geassocieerd worden met bijvoorbeeld jihadisten.

AI voor een 'klein probleem'

Volgens Google zelf is het probleem verwaarloosbaar. "Het is altijd een klein probleem geweest," zegt Google's chief business officer Philipp Schindler daarover, "met heel kleine aantallen advertenties die naast video's worden geplaatst die niet 'brand safe' zijn. En de voorbije weken heeft iemand besloten om wat meer licht op dat probleem te schijnen."

Het probleem, en de bijhorende boycot, is anders wel groot genoeg dat Google er wat aan doet. In de voorbije weken heeft Google de rapportering van ongepaste video's verbeterd. De techgigant heeft een groter deel van zijn AI tools aangewend om YouTube's videobibliotheek te ontcijferen en zou nu vijf keer meer video's kunnen vinden waar geen advertenties naast mogen staan. YouTube gebruikt al langer machine learning, onder meer om video's aan te raden aan gebruikers, maar ook om de juiste advertenties bij filmpjes te plaatsen. Het automatisch klasseren van video's, zo blijkt, is echter een pak moeilijker. Wat voor de een ongepast is en weg moet, is voor de ander censuur.

Daarnaast start Google met een 'brand safety' rapporteringskanaal waarin externe partners zoals comScore en Integral Ad Science de advertenties op het videoplatform kunnen monitoren. Google, 's werelds grootste advertentieplatform, liet tot nu toe geen externe monitors toe.