YouTube stopt met betaalkanalen

YouTube kwam in 2013 met de betaalkanalen. Daarmee wilde Google kijken of er belangstelling was voor speciale kanalen met content waar kijkers voor moeten betalen. Het was een van de manieren voor YouTube om aan de dienst te verdienen. Een paar bedrijven zorgden voor content.

Al snel bleek dat de animo van de kijkers zowat nihil was. Slechts 1 procent van de gebruikers betaalde voor de kanalen. Bovendien had YouTube ook andere manieren gevonden om betaalde content aan de man te brengen. Het Red-abonnement werd wel redelijk opgepakt door de gebruikers. En ook het sponsoren van content bleek succesvol.

Gebruikers kunnen in het nieuwe systeem makers van content steunen met giften. Het gaat dan om een maandelijkse bijdrage. Het geeft de makers de mogelijkheid om te verdienen aan hun kanaal. De nieuwe manier van sponsoren komt allereerst beschikbaar van de kanalen op YouTube Gaming.