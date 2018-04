YouTube verwijdert 8 miljoen filmpjes op 3 maanden tijd

YouTube heeft in het laatste kwartaal van 2017 acht miljoen filmpjes gewist. Dat meldt het bedrijf in zijn kwartaalresultaten. Het gebruikt de laatste maanden dan ook meer kunstmatige intelligentie om foute filmpjes op te sporen. Ongeveer 6,7 miljoen verwijderde filmpjes waren door zulke slimme systemen gevonden, en niet door mensen. En van die 6,7 miljoen filmpjes was driekwart al gedeletet voordat iemand ze kon zien.

YouTube verwijdert ook filmpjes die mensen oproepen tot gewelddadig extremisme, zoals jihadisme. Meer dan de helft van al die filmpjes was minder dan tien keer bekeken toen ze werden gewist.

De videodienst, een dochter van Google, wil voortaan elk kwartaal naar buiten brengen hoeveel er wordt verwijderd. YouTube wil later ook bijhouden hoeveel opmerkingen onder filmpjes zijn verwijderd en hoe lang het duurde voor iets verwijderd werd. Gebruikers kunnen straks zien wat YouTube heeft gedaan met video's die ze hebben aangemeld. Een en ander is een reactie op de kritiek die het vorig jaar kreeg voor het hosten van IS-propaganda, en het aanbieden van ongepaste filmpjes in zijn kindersectie.

YouTube heeft meer dan een miljard gebruikers. Zij uploaden elke minuut meer dan 400 uur aan materiaal. Het is niet bekend hoeveel video's in totaal online staan. (EB/ANP)