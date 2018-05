YouTube verwijdert honderden video's die plagiaat bij studenten promoten

In totaal heeft YouTube honderden filmpjes op meer dan 250 verschillende kanalen offline gehaald. De maatregel volgde op een documentaire van de Britse openbare omroep BBC. In de uitzending werd het werk blootgelegd van een bedrijf uit Oekraïne, EduBirdie genaamd. Dat bedrijf biedt kant-en-klare papers aan die speciaal gemaakt zijn om controles rond plagiaat bij universiteiten en hogescholen te doorstaan.

Influencers

Volgens EduBirdie zelf gaat het slechts om documenten waarmee studenten onderzoek naar een bepaald onderwerp kunnen verrichten. Het probleem zit hem in de manier waarop het bedrijf aan promotie deed. De plagiaatdienst gebruikte zogenaamde influencers op YouTube.

Bekende YouTubers praatten in hun filmpjes over de diensten van het bedrijf, en ze gebruiken daarmee hun volgers om tegen betaling reclame te maken. Abonnees van de YouTube-kanalen, in veel gevallen jongeren en studenten, kregen dus te horen hoe je "op een goedkope en voordelige manier kon slagen".

Grenzen stellen

De filmpjessite van Google zegt nu dat contentmakers probleemloos tegen betaling mogen adverteren in hun video's, zolang de advertenties zelf wel conform zijn met de beleidsregels van YouTube. EduBirdie heeft tegen de BBC gereageerd op de documentaire. "We hebben influencers de volledige vrijheid gegeven om EduBirdie voor te stellen aan hun publiek op een manier die het meest relevant is voor hun publiek."

Plagiaat bij studenten via digitale toepassingen is een probleem dat de laatste jaren steeds vaker opduikt. Bedrijven zoals EduBirdie maken een businessplan rond het aanbieden van kant-en-klare oplossingen voor studenten. Het is zowel aan scholen, alsook aan platformen zoals YouTube waar de content verspreid wordt, om duidelijke grenzen te stellen.