YouTube wil je laten livestreamen vanuit de camera-app van je telefoon

Op haar blog stelt YouTube een functie voor waarmee je op een veel minder omslachtige manier kan beginnen streamen vanaf je pc. Als je gebruikmaakt van de Chrome-browser kan je meteen je webcam inschakelen en live gaan op YouTube.

Voordien maakten streamers vaak gebruik van een zogenaamde 'encoder'. Dat is een apparaat dat video en audio comprimeert naar een formaat dat YouTube ondersteunt. Maar zo'n toestel zal dus overbodig zijn vanuit Chrome. YouTube wil door de nieuwe vergemakkelijking de concurrentie opdrijven ten opzichte van diensten als Facebook Live en Periscope van Twitter. De filmpjeswebsite zegt bovendien dat het gelijkaardige functionaliteiten ook op andere browsers mogelijk wil maken.

Smartphone livestream

Een andere nieuwigheid waarmee YouTube wil uitpakken is de mogelijkheid om vanaf je smartphone te streamen, rechtstreeks vanaf de camera-app. Het bedrijf zou momenteel in overleg zijn met de fabrikanten: Asus, LG , lenovo, Nokia en Samsung. De bedoeling is dat de dienst bij selecte toestellen geïntegreerd zal worden. Al is het voorlopig nog onduidelijk op welke manier dat zal gebeuren.

De ontwikkelaars willen in hun mededeling ook andere fabrikanten aanmoedigen om livestream-integraties met YouTube te maken. Ze stellen daarvoor een nieuwe api voor op hun ontwikkelaarswebsite, waarmee programmeurs aan de slag kunnen.