Zeg niet langer Withings, maar Nokia Health

Het in 2008 opgerichte Franse bedrijf Withings maakt onder meer activity trackers, weegschalen, thermometers, bloeddrukmeters en babymonitors met als rode draad: digitale connectiviteit. Na een eerste bescheiden succes met hun eerste tracking wearable - de Pulse, gelanceerd in 2014 - was het vooral het Activité-smartwatch dat het merk Withings bekend maakte bij een breder publiek. Het 'nieuwe' Nokia was al enige tijd op zoek naar een stevige 'digital health' poot en vond die in Withings: meer dan een jaar geleden werd de overname aangekondigd.

Ondertussen zijn we enkele maanden na het afronden van de acquisitie en wordt het duidelijk dat Nokia grootste plannen in de digitale gezondheidszorg heeft. Het volledige Withings-gamma wordt omgedoopt tot Nokia, en verbonden via een overkoepelende Nokia Health Mate app. Er komen ook meteen twee nieuwe producten aan.

Nokia Body is een digitale met wifi verbonden weegschaal die onder meer uw bmi berekent. Nokia BPM+ is dan weer een compacte bloeddrukmeter die net als de weegschaal in verbinding staat met je Health Mate app. De achterliggende ambitie van Nokia is om het Health-gamma zodanig uit te bouwen dat een consument voortaan zélf elke dag zijn jaarlijkse check-up bij de dokter kan uitvoeren. Via de app krijg je ook gepersonaliseerd advies.

Nokia komt met deze aanpak in concurrentie met Apple HealthKit, dat eveneens een platform biedt waarop apps kunnen inhaken om medische gegevens uit te wisselen.