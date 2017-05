Zelfrijdende auto maakt andere auto's in het verkeer zuiniger

Het probleem bij autoverkeer is dat bestuurders vaak overmatig afremmen, wat gevolgen heeft voor de auto's achter hen. Via een kettingreactie gaan auto's in dezelfde stroom steeds trager rijden. Als er veel auto's op de weg zijn en de onderlinge volgafstanden kort zijn, kan dat zelfs tot zogeheten spookfiles leiden.

Stop-and-go

Dit stop-and-go-gedrag belemmert een vlotte doorstroming, jaagt het brandstofverbruik de hoogte in en leidt tot meer ongevallen. Met slechts enkele zelfrijdende auto's kun je dit probleem al voor een groot deel oplossen, stellen onderzoekers van de Universiteit van Illinois (VS).

"Onze experimenten tonen dat we de stop-and-go-golven die door menselijk gedrag worden veroorzaakt, kunnen elimineren als slechts vijf procent van de voertuigen geautomatiseerd en zorgvuldig gecontroleerd is", zegt hoofdonderzoeker Daniel Work.

Veertig procent minder brandstof

Zijn team voerde een reeks experimenten uit op wegen in de stad Tucson (in de staat Arizona). Eén zelfrijdende auto reed er op een baanvak met minstens twintig gewone auto's. Die ene auto slaagde erin het voortdurende remmen bij de andere auto's fors te verminderen en spookfiles te voorkomen. Het brandstofverbruik bij de betrokken auto's daalde aanzienlijk.

"Door de snelheid van de zelfrijdende auto te controleren, konden we de plooien in de verkeersstroom gladstrijken", zegt Work. Voor het eerst hebben onderzoekers proefondervindelijk aangetoond dat zelfs een klein percentage van zulke voertuigen een significante impact kan hebben op het verkeer. Door de golven te elimineren, verminderen ze het totale brandstofverbruik met veertig procent.

Worden snelheidsbeperkingen overbodig?

Vandaag wordt de verkeersstroom vooral onder controle gehouden door snelheidsbeperkingen. "De inzet van een beperkt aantal zelfrijdende auto's zou zoiets overbodig kunnen maken", zegt Work. "Maar er is nog meer onderzoek nodig", voegt hij eraan toe. "We moeten nog beter begrijpen hoe de zelfrijdende auto's en echte bestuurders precies op elkaar inwerken."

Volgens de onderzoekers kan ook adaptive cruise control, technologie die vandaag al volop wordt gebruikt, helpen om het verkeer vlotter te laten verlopen. Met deze techniek past een auto zijn snelheid automatisch aan aan de snelheid van de voorligger. (IPS)