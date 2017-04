Zelfrijdende wagens leren van GTA 5

GTA 5, voluit Grand Theft Auto 5, is een vrij berucht misdaadspel, maar wel eentje met een bijzonder realistische kaart. Daarom zijn de straten in het spel een aantrekkelijke omgeving om artificiële intelligentie voor zelfrijdende auto's te trainen. De ai is daarmee meteen de enige die zich in het virtuele Los Santos iets van de verkeersregels aantrekt.

Een en ander heeft te maken met de deadline die autoconstructeurs en ontwikkelaars van zelfrijdende wagens als Waymo zichzelf hebben opgelegd. Verschillende bedrijven zijn in een race verwikkeld om zo snel mogelijk met een echte zelfrijdende auto op de markt te komen, en willen al over drie jaar klaar zijn met een werkbaar model. Om een auto te leren op veilige manier te leren rijden zijn echter heel veel 'rij-uren' nodig. Zeker als de ai moet leren om te reageren op onvoorziene omstandigheden, zoals pakweg een vrachtwagen die plots een lading verliest. En het is niet praktisch om miljoenen kilometers in de echte wereld te rijden.

Leren reageren

Om sneller en goedkoper ai te trainen worden dus virtuele platformen gebruikt, en Los Santos, een parodie van het echte Los Angeles, blijkt een van de betere omgevingen. "Het is niet praktisch om je alleen op data van de wegen te baseren," vertelt Davide Bacchet van simulatie start-up Nio aan Bloomberg. "Met simulaties kan je hetzelfde scenario opnieuw en opnieuw draaien, tot in het oneindige als moet." De simulator die Waymo gebruikt zou bijvoorbeeld meer dan drie miljoen mijl per dag kunnen testen.

Voor de platformen voor die simulaties kijkt de wereld van machine learning nu naar videogames. Hyperrealistische videospellen zijn nog niet zo goed als de echte wereld, maar de meer geavanceerde komen aardig in de buurt. Op die manier kunnen ze data genereren die voor situaties die een artificiële intelligentie in het echt ook kan tegenkomen. En qua realisme komt het game, dat vooral bekend staat om zijn... minder legale spelmogelijkheden, bijzonder dicht in de buurt. Los Santos heeft 262 verschillende types voertuigen, meer dan duizend verschillende onvoorspelbare voetgangers en dieren, 14 weercondities en genoeg bruggen, tunnels, borden en kruispunten om een achtervolging door de politie interessant te maken. De granaatwerpers worden voor de getweakte software in simulaties voorlopig achterwege gelaten.